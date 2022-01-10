Напомним, ранее пресс-служба ЦСКА сообщила о возвращении Березуцкого в клуб. Василий вошел в тренерский штаб "армейцев", возглавляемый его братом Алексеем.
Семин выразил уверенность в том, что браться Березуцкие будут плодотворно работать в качестве тренеров ЦСКА.
"Мне очень приятно, что ЦСКА поддерживает свои традиции. Они доверяют своим игрокам, которые многое сделали для клуба: оставляют в команде, дают работать. Уверен, что два брата, прошедшие с ЦСКА большой путь, будут плодотворно работать вместе. Хочу пожелать, чтобы у них всё получилось", - заявил Семин.
Отметим, что Василий Березуцкий уже работал тренером в ЦСКА. Он входил в штаб Виктора Гончаренко. В апреле 2021 года Гончаренко и Березуцкий покинули ЦСКА и перешли в "Краснодар".
На прошлой неделе "Краснодар" объявил об увольнении Гончаренко с поста главного тренера команды. Также клуб покинул Березуцкий, являвшийся ассистентом белорусского специалиста.
Источник: Чемпионат
Официально: Василий Березуцкий вошел в тренерский штаб ЦСКА
Семин прокомментировал возвращение Василия Березуцкого в ЦСКА
Экс-наставник "Локомотива" Юрий Семин высказался о возвращении Василия Березуцкого в ЦСКА.
Фото: "Чемпионат"