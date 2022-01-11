Уткин принадлежит "Краснодару", но с лета прошлого года находится в аренде в "Ахмате".
"У нас действует арендное соглашение сроком на один год по Даниилу с правом выкупа. Сейчас он никуда уйти не может. На сегодняшний день он принадлежит "Краснодару", продать мы его точно не можем и не собираемся. Это даже не обсуждается. По окончании арендного соглашения уже будет видно, что дальше", - цитирует Айдамирова "СЭ".
Напомним, вчера журналист Нобель Арустамян заявил, что интерес к Уткину проявляют ЦСКА, "Динамо" и "Локомотив".
В нынешнем сезоне на счету Уткина 17 матчей в РПЛ, в которых он забил 6 мячей и отдал 1 результативную передачу.
Гендиректор "Ахмата" - об интересе других клубов к Уткину: сейчас он никуда уйти не может
Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров отреагировал на слухи об интересе к Уткину со стороны нескольких клубов РПЛ.
Фото: РПЛ