Гендиректор "Ахмата" - об интересе других клубов к Уткину: сейчас он никуда уйти не может

Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров отреагировал на слухи об интересе к Уткину со стороны нескольких клубов РПЛ.

Фото: РПЛ





"У нас действует арендное соглашение сроком на один год по Даниилу с правом выкупа. Сейчас он никуда уйти не может. На сегодняшний день он принадлежит "Краснодару", продать мы его точно не можем и не собираемся. Это даже не обсуждается. По окончании арендного соглашения уже будет видно, что дальше", - цитирует Айдамирова



Напомним, вчера журналист Нобель Арустамян заявил, что интерес к Уткину проявляют



В нынешнем сезоне на счету Уткина 17 матчей в РПЛ, в которых он забил 6 мячей и отдал 1 результативную передачу. Уткин принадлежит "Краснодару", но с лета прошлого года находится в аренде в "Ахмате"."У нас действует арендное соглашение сроком на один год по Даниилу с правом выкупа. Сейчас он никуда уйти не может. На сегодняшний день он принадлежит "Краснодару", продать мы его точно не можем и не собираемся. Это даже не обсуждается. По окончании арендного соглашения уже будет видно, что дальше", - цитирует Айдамирова "СЭ" Напомним, вчера журналист Нобель Арустамян заявил, что интерес к Уткину проявляют ЦСКА , " Динамо " и " Локомотив ".В нынешнем сезоне на счету Уткина 17 матчей в РПЛ, в которых он забил 6 мячей и отдал 1 результативную передачу.