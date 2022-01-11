Агент вратаря "Рубина" Коновалова сообщил, что футболист может перейти в шотландский клуб

Агент Джамал Акаев, представляющий интересы голкипера "Рубина" Ивана Коновалова, сообщил, что его клиент может продолжить карьеру в шотландском "Ливингстоне".

Фото: РПЛ





27-летний вратарь является воспитанником "



"Ливингстон" набрал 20 очков в 20 турах шотландского Премьершипа и занимает 8-е место в турнирной таблице.

"Да, интерес правда есть. Принципиальные договоренности уже достигнуты. Сейчас ждем разрешения на работу", - цитирует Акаева Sport24 27-летний вратарь является воспитанником " Спартака ". Ранее он уже выступал за границей - за сербский клуб "Раднички" и в белорусском " Торпедо Жодино". В 2018-м году он на правах свободного агента пополнил " Рубин ". В этом сезоне Коновалов не выходил на поле в составе казанцев."Ливингстон" набрал 20 очков в 20 турах шотландского Премьершипа и занимает 8-е место в турнирной таблице.