Как сообщает источник, оклад Смолова вместе со всеми бонусами составит около 1,5 млн евро. При этом он также получит подъемные при переходе, которые немного сократят разницу между его новой зарплатой и деньгами, которые он получал в "Локомотиве".
Напомним, в ближайшее время ожидается официальное объявление трансфера Смолова. Сообщалось, что "Динамо" заплатит за него "железнодорожникам" символическую сумму, поскольку "Локомотив" хотел расстаться с игроком, чтобы освободить зарплатную ведомость в клубе.
В текущем розыгрыше РПЛ на счету 31-летнего форварда 7 забитых мячей в 15 встречах. Он выступает за "Локомотив" с 2018-го года, когда клуб приобрел его из "Краснодара" за сумму порядка 9 млн евро.
Источник: "Metaratings"
Источник: зарплата Смолова в "Динамо" составит около 1,5 млн евро
Стало известно, сколько будет получать Федор Смолов после перехода из "Локомотива" в "Динамо".
Фото: ФК "Локомотив"