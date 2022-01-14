Первыми на медицинское обследование прибыли защитник Илья Гапонов и хавбек Руслан Литвинов.
Футболисты "Спартака" будут тренироваться в Москве до 16 января. Затем команда отправится на сборы в Дубай. В ОАЭ московская команда проведет два сбора, которые пройдут с 17 по 29 января и с 1 по 12 февраля.
Напомним, что накануне игроки "Спартака" познакомились с новым тренерским штабом команды во главе с Паоло Ваноли и провели первую тренировку под руководством этого специалиста.
Источник: Спорт-Экспресс
Игроки "Спартака" проходят медосмотр. Первыми приехали Гапонов и Литвинов
Игроки "Спартака" после выхода из отпуска проходят медосмотр в одной из московских больниц.
Фото: "Спартак"