По сведениям источника, в услугах 24-летнего футболиста заинтересован ряд российских клубов, в том числе один московский.
В нынешнем сезоне Юзепчук в двух матчах Кубка Белоруссии не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 650 тысяч евро.
Юзепчук выступает за "Рух" с января 2021 года. Футболист является воспитанником минского "Динамо".
Источник: Metaratings.
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Источник: белорусским защитником интересуются клубы РПЛ
Защитник белорусского "Руха" Роман Юзепчук может продолжить карьеру в России.
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