— Я счастлив увидеть ребят. Чувствую себя хорошо. Я хочу провести хорошую подготовку во время сборов, — приводит слова французского полузащитника "Матч ТВ".
Cегодня, 16 января, московский "Локомотив" отправится в испанскую Марбелью, где начнёт подготовку к возобновлению сезона в Российской Премьер-лиге.
20-летний Бека Бека перешёл в стан железнодорожников летом 2021 года из "Кана" за шесть миллионов евро. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 16 матчах во всех турнирах, отдав три голевые передачи.
Бека Бека поделился ожиданиями от сборов "Локомотива"
Полузащитник "Локомотива" Алексис Бека Бека поделился ожиданиями от предстоящих сборов команды.
Фото: ФК "Локомотив"