Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что петербургский клуб уже запросил у немецкого клуба информацию по 28-летнему французу.
"Зенит" не заинтересован в покупке нападающего "Боруссии" Алассана Плеа", - цитирует Медведева РБ Спорт.
Нападающий Алассан Плеа выступает за гладбахскую "Боруссию" с 2018 года. В текущем сезоне Плеа провел 18 матчей в Бундеслиге, в которых забил 3 гола и стал автором 1 результативной передачи. Контракт французского форварда с "Боруссией" рассчитан до лета 2023 года. Портал transfermarkt оценивает его стоимость в 15 млн евро.
Источник: "Зенит" ведет переговоры по форварду гладбахской "Боруссии" Плеа
Медведев: "Зенит" не заинтересован в покупке Плеа
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал информацию про возможный переход нападающего гладбахской "Боруссии" Алассана Плеа в петербургский клуб.
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