Сегодня, 20 января, "Динамо" победило соперника со счетом 12:0 в контрольной игре на сборах в Катаре.
После матча Шварц заявил, что его команда серьезно настроилась на игру. Также он отметил, что "Динамо" хорошо действовало в обоих таймах встречи.
"Серьезно подошли к матчу, сыграли интенсивно и забили красивые голы. Доволен результатом. Можно сказать, что очень хорошо начали этот календарный год. Хорошо сыграли в обоих таймах, каждый из них провели концентрированно. Важно, что сыграли в быстрый футбол", - заявил Шварц.
Источник: Матч ТВ
"Динамо" обыграло команду Вооруженных сил Катара со счетом 12:0
Шварц прокомментировал разгромную победу "Динамо" над командой Вооруженных сил Катара
Главный тренер "Динамо" Сандро Шварц прокомментировал победу над командой Вооруженных сил Катара в товарищеском матче.
Фото: "Динамо"