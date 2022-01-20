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Агент: Юри Алберто нравится проект "Зенита", но никаких контактов пока не было

Агент Андре Кюри, представляющий интересы форварда "Интернасьонала" Юри Алберто прокомментировал слухи о переходе футболиста в "Зенит".
Фото: Getty Images
"Юри нравится проект "Зенита". Это большой клуб, который играет в Лиге чемпионов. Мы прекрасно знаем о нем. Но у нас с "Зенитом" пока не было никаких контактов. Мы обо всем узнаем из прессы. Если какие-то контакты и были, то между клубами напрямую. Мне ничего о них не известно", - цитирует Кюри "СЭ".

Напомним, сегодня появилась информация, что "Интернасьонал" готов расстаться с форвардом за 20 млн евро. Ранее сообщалось, что от итога этой сделки может зависеть будущее Сердара Азмуна, которому могут разрешить уйти уже зимой.

В прошедшем сезоне 20-летний нападающий провел 55 матчей за клуб во всех турнирах, забил 19 мячей и отдал 4 результативные передачи. По оценке ресурса Transfermarkt его рыночная стоимость составляет 12 млн евро.


Теги: Зенит Интернасьонал Российские трансферы
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