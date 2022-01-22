"Аспириновые" подписали с Азмуном контракт до лета 2027 года. Соглашение начнет действовать с 1 июля 2022 года после того, как у Сердара закончится трудовое соглашение с "Зенитом".
"Это ужасно, что Азмун уходит. Это просто беда. Но спасибо ему огромное, что он поступил как джентельмен. Надеюсь, он приложит все свои усилия, чтобы помочь "Зениту" завоевать чемпионство и уехать со спокойной душой. Сердар - молодой парень, у него все еще впереди. Он решил, что так для него будет лучше, я могу пожелать ему только удачи", - цитирует Боярского Sport24.
Сердар Азмун перешел в "Зенит" зимой 2019 года. В текущем сезоне 27-летний форвард провел 19 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 4 результативные передачи. Портал transfermarkt оценивает его стоимость в 25 млн евро.
Отметим, что за "Байер" выступает бывший вратарь "Зенита" Андрей Лунев.
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Боярский: ужасно, что Азмун уходит. Просто беда. Надеюсь, он поможет "Зениту" завоевать чемпионство
Народный артист РСФСР и болельщик "Зенита" Михаил Боярский прокомментировал новость о переходе иранского форварда петербуржцев Сердара Азмуна в немецкий "Байер".
Фото: ТАСС