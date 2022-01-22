— Главное разочарование в РПЛ? "Рубин". Честно говоря, от него особого всплеска и не ждал, но 10-е место в таблице — перебор. Был момент, когда команда смотрелась неплохо, набирала очки, но потом что-то сломалось, — цитирует Орлова "СЭ".
Казанский "Рубин" после 18 туров Российской Премьер-лиги занимает в турнирной таблице 10-е место, набрав 22 очка. От зоны стыковых матчей команду Леонида Слуцкого отделяет три очка.
28 февраля "Рубин" возобновит сезон РПЛ гостевой игрой с "Зенитом".
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Орлов назвал "Рубин" главным разочарованием РПЛ
Спортивный комментатор Геннадий Орлов назвал главное разочарование текущего сезона РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"