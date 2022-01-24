Дядюн подписал контракт с "Факелом"

«Факел» подписал контракт с нападающим Владимиром Дядюном. Срок соглашения рассчитан до конца текущего сезона ?



?Дата рождения: 12.07.1988

?Позиция: нападающий

?Рост-вес: 183-72



Добро пожаловать в «Факел», Владимир! ??#ФакелВоронеж #огоньтвоейдуши pic.twitter.com/LPJLowkF3M