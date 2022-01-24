Дядюн подписал контракт с "Факелом"

За всю карьеру Дядюн провел в РПЛ 192 матча, в которых забил 24 гола и отдал 14 результативных передач. Также на его счету 5 матчей за молодежную сборную России. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 200 тысяч евро.
После 25 туров "Факел" занимает 2-е место в ФНЛ, набрав 49 очков. Отставание от лидирующего "Оренбурга" составляет 4 очка.
«Факел» подписал контракт с нападающим Владимиром Дядюном. Срок соглашения рассчитан до конца текущего сезона ?— ФК «Факел» Воронеж (@pfcfakel) January 24, 2022
?Дата рождения: 12.07.1988
?Позиция: нападающий
?Рост-вес: 183-72
Добро пожаловать в «Факел», Владимир! ??#ФакелВоронеж #огоньтвоейдуши pic.twitter.com/LPJLowkF3M