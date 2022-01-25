"Спартак" проводит первый сбор в Объединенных Арабских Эмиратах. Хендрикс покинул расположение команды. 26-летний полузащитник улетел для прохождения медобследования перед переходом в "Фейеноорд".
Хендрикс перешел в "Спартак" в январе минувшего года из ПСВ. Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость голландского полузащитника в 1,8 миллиона евро.
В нынешнем розыгрыше российской Премьер-Лиги Хендрикс провел восемь матчей и не отличился результативными действиями.
Источник: РБ Спорт
Хендрикс покинул расположение "Спартака", чтобы пройти медосмотр для "Фейеноорда"
Полузащитник "Спартака" Йоррит Хендрикс покинул расположение команды на зимних сборах.
Фото: "Спартак"