По информации источника, "Интернасьонал" согласился отпустить игрока в петербургский клуб в зимнее трансферное окно.
Ранее сообщалось, что в четверг, 27 января, Юри Алберто отправится в Россию, чтобы пройти медицинское обследование и заключить контракт с "Зенитом".
Напомним, ранее стало известно, что сумма трансфера Алберто в "Зенит" может составить около 17 миллионов евро.
Отметим, что контракт Алберто с "Интернасьоналом" рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего бразильца в 12 миллионов евро.
Источник: Sport24
"Зенит" может заплатить за Юри Алберто около 17 миллионов евро
СМИ: Юри Алберто присоединится к "Зениту" зимой
Нападающий "Интернасьонала" Юри Алберто перейдет в "Зенит" уже нынешней зимой.
Фото: "Интернасьонал"