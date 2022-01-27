"Переход в "Зенит" сейчас, а не летом? Как уже сообщалось, Юри покинет "Интернасьонал" только в середине года. Вы слышали заявление президента клуба? В нем все было сказано", - цитирует Папалео Зина "СЭ".
Напомним, пресс-служба "Интернасьонала" сегодня сообщила, что футболисту разрешили покинуть команду для завершения переговоров с новым клубом. Также сегодня в СМИ появилась информация, что бразильский клуб согласился отпустить форварда уже зимой.
В прошедшем сезоне 20-летний нападающий провел 55 матчей за клуб во всех турнирах, забил 19 мячей и отдал 4 результативные передачи. По оценке ресурса Transfermarkt его рыночная стоимость составляет 12 млн евро.
Вице-президент "Интернасьонала": Юри Алберто покинет клуб только в середине года
Вице-президент "Интернасьонала" Эмилио Папалео Зин отреагировал на новость о том, что форвард Юри Алберто может уже зимой присоединиться к "Зениту".
Фото: Getty Images