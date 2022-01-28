"Бойкоты приведут к отмене закона? Закон принят и вступит в силу 1 июня 2022 года. Об отмене речи не идет. Болельщики должны выполнять то, что от них требуется законодательством", - цитирует Роднину Sport24.
17 декабря Госдума приняла закон о Fan ID в третьем чтении. Спустя две недели президент РФ Владимир Путин подписал его. Ожидается, что закон вступит в силу с 1 июня 2022 года.
Fan ID - паспорт болельщика, который необходимо будет получить, чтобы присутствовать на стадионе. Фанаты нескольких клубов РПЛ выразили протест против введения данного закона.
Ранее фанаты нескольких клубов РПЛ выступили против введения Fan ID. Многие из обьеденений активных фанатов заявили, что не будут оформлять паспорта болельщика.
Депутат Госдумы Роднина: закон о Fan ID принят и вступит в силу. Об отмене речи не идет
Депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала информацию о возможной отмене закона о введении паспорта болельщика.
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