Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Ростов
1 - 2 1 2
ШтутгартЗавершен
Спартак
2 - 2 2 2
СлованЗавершен
ЦСКА София
3 - 1 3 1
ДинамоЗавершен
Сделать ставку

Депутат Госдумы Роднина: закон о Fan ID принят и вступит в силу. Об отмене речи не идет

Депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала информацию о возможной отмене закона о введении паспорта болельщика.
Фото: РИА Новости
"Бойкоты приведут к отмене закона? Закон принят и вступит в силу 1 июня 2022 года. Об отмене речи не идет. Болельщики должны выполнять то, что от них требуется законодательством", - цитирует Роднину Sport24.

17 декабря Госдума приняла закон о Fan ID в третьем чтении. Спустя две недели президент РФ Владимир Путин подписал его. Ожидается, что закон вступит в силу с 1 июня 2022 года.

Fan ID - паспорт болельщика, который необходимо будет получить, чтобы присутствовать на стадионе. Фанаты нескольких клубов РПЛ выразили протест против введения данного закона.

Ранее фанаты нескольких клубов РПЛ выступили против введения Fan ID. Многие из обьеденений активных фанатов заявили, что не будут оформлять паспорта болельщика.


Теги: Роднина Fan ID
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 7
  • Нравится
  • -3
  • Не нравится

Последние новости

Адам Навалка снова возглавит сборную Польши
Денисов - о своем голе в контрольном матче: Бакаев все сделал, мне оставалось попасть в ворота
Эджуке 30 января прибудет на сбор ЦСКА
"Химки" досрочно расторгли арендное соглашение со Стоиновичем
Черчесов рассказал, как перенес коронавирус 1
Кержаков: тренер каждую минуту в работе. Сейчас не могу заснуть, постоянно думаю, что было так и не так 2
Защитник "Ростова" Ведерников отправился в аренду в "Кубань"
Датский "Вайле" расстался экс-игроками "Спартака" и "Уфы"
Быстров раскритиковал Зарему за слова про массажиста Колесникова 3
Депутат Госдумы Роднина: закон о Fan ID принят и вступит в силу. Об отмене речи не идет 14
Экс-ассистент Капелло: я извиняюсь за Кокорина. Я и все, кто его поддерживал, увидели совсем другого игрока 6
Влахович официально перешел в "Ювентус" 1
Быстров: у Чалова сейчас спад в ЦСКА. Если он уйдет в "Брест", это будет правильное решение 3
Полузащитник "Бетиса" Карвалью: мы знаем, что "Зенит" - тяжелый соперник, но верим, что можем победить 4
Шварц прокомментировал поражение "Динамо" от софийского ЦСКА
Крал: могу вернуться в "Спартак", остаться в "Вест Хэме" или отправиться в другой клуб 1
Газзаев: Fan ID нужен только тогда, когда в нашей стране проводятся крупные международные турниры
"Стилистически это будет похоже на футбол Тедеско". Калиниченко - об игре "Спартака" при Ваноли
Ваноли - о схеме "Спартака": у команды всегда должен быть план Б 1
Крал: у Зобнина есть правильный менталитет для того, чтобы заиграть в АПЛ 5
"Динамо" проиграло софийскому ЦСКА в товарищеском матче
Ваноли: у Промеса была небольшая проблема, но на тренировке на следующей неделе он присоединится к команде
Терюшков: "Химки" не делали никаких предложений Кокорину
Ваноли прокомментировал результат первого матча "Спартака" под его руководством
Червиченко: "Спартак" нанес себе много имиджевого ущерба из-за денег, которые пытается не отдать Газизову 3 эксклюзив
"Спартак" сыграл вничью со "Слованом" в первом матче при Ваноли 16
Слуцкий прокомментировал переход Кучаева в "Рубин"
Источник: форвард "Локомотива" Камано близок к переходу в "Труа" 6
Созин: Зарема была инициатором приглашения Газизова в "Спартак" 5
Слуцкий рассказал о состоянии Абильдгора, Самошникова и Кварацхелии 1
Все новости
-