"Бака набрал отличную форму. Да, в прошлом сезоне у него был спад, но он уже миновал. Мне кажется, что у Зелимхана есть хорошая перспектива остаться в "Спартаке" надолго. Не знаю, почему клуб его все еще не переподписал. Я был бы очень рад его видеть и дальше в команде. Бакаев — качественный плеймейкер, он всегда горит желанием играть", - цитирует Комбарова "СЭ".
В нынешнем сезоне на счету Бакаева 23 матча за "Спартак" во всех турнирах, в которых он забил один гол и отдал четыре результативных передачи. Напомним, контракт Зелимхана с клубом истекает летом, поэтому он уже сейчас может вести переговоры с другими клубами.
"Спартак" ушел на зимний перерыв в РПЛ на 9-м месте. В активе красно-белых 23 очка в 18 турах. Отставание от лидирующего "Зенита" составляет 15 зачетных баллов. Также москвичи вышли в 1/8 Лиги Европы, заняв первое место в группе с "Наполи", "Лестером" и "Легией".
Комбаров: у Бакаева есть хорошая перспектива остаться в "Спартаке" надолго
Экс-игрок "Спартака" Дмитрий Комбаров оценил текущее состояние полузащитника красно-белых Зелимхана Бакаева.
Фото: ФК "Спартак"