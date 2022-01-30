"Крылья Советов" пока не оформили аренду Игнатьева у "Рубина". Игрок находится на просмотре

Аренда нападающего "Рубина" Ивана Игнатьева в самарские "Крылья Советов" до сих пор официально не оформлена.

Фото: ФК "Крылья Советов"





По данным источника, арендное соглашение еще не подписано. Процесс затягивается из-за определенных корпоративных процедур в "Крыльях". Пока Игнатьев находится в самарском клубе на просмотре. Отмечается, что окончательное решение о переходе Ивана должен принять совет директоров "Крыльев Советов".



В текущем сезоне 23-летний футболист провел 10 матчей во всех турнирах за "



Источник: Сегодня Игнатьев сыграл за "Крылья" в товарищеском матче против команды "Академия Пандев" (0:0). Иван вышел на поле с первых минут и был заменен в перерыве.По данным источника, арендное соглашение еще не подписано. Процесс затягивается из-за определенных корпоративных процедур в "Крыльях". Пока Игнатьев находится в самарском клубе на просмотре. Отмечается, что окончательное решение о переходе Ивана должен принять совет директоров "Крыльев Советов".В текущем сезоне 23-летний футболист провел 10 матчей во всех турнирах за " Рубин ", результативными действиями не отметился. В общей сложности за казанский клуб он сыграл в 40 матчах и забил 3 гола. Контракт Игнатьева с "Рубином" рассчитан до лета 2024 года.Источник: РБ Спорт