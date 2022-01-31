По словам Ярошика, Чалов перестал прогрессировать в ЦСКА. Переход в "Базель" может дать толчок карьере Федора, считает бывший игрок "армейцев".
"Он быстро вырос, и я думал, что он вот-вот сделает серьезный шаг вперед, станет настоящим лидером и большим футболистом. Но он уже достаточно в клубе и сейчас перестал прогрессировать. <...> Может быть, этот переход поможет Чалову. Лига для него вполне нормальная, там можно много забивать, обрести в себе уверенность, чтобы затем вернуться обратно в ЦСКА", - заявил Ярошик.
Напомним, ранее стало известно о намерении "Базеля" арендовать Чалова. Сообщалось, что речь идет об аренде до конца текущего сезона. Предположительно, стороны не планируют вносить опцию выкупа игрока в соглашение.
Источник: РБ Спорт
В "Базеле" заявили, что ведут переговоры с ЦСКА по Чалову
Ярошик: Чалов перестал прогрессировать. Переход в "Базель" может ему помочь
Экс-игрок ЦСКА Иржи Ярошик поделился мнением о возможном переходе форварда "армейцев" Федора Чалова в "Базель".
Фото: "Известия"