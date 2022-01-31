Ордец сообщил, что ему нравится Москва. По словам игрока, он уже адаптировался к жизни в российской столице.
"Топ. Классный город. Хотя первое время было непривычно - ощущал себя каким-то муравьем. Но адаптировался и даже к пробкам привык. Москва нереально красивая. Город возможностей, так скажу", - заявил Ордец.
Напомним, что Ордец выступает за "Динамо" с 2019 года. Защитник перешел в московский клуб из донецкого "Шахтера". В нынешнем розыгрыше РПЛ 29-летний футболист принял участие в 18 матчах и забил один гол.
Источник: Спорт-Экспресс
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Ордец: Москва нереально красивая. Это город возможностей
Украинский защитник "Динамо" Иван Ордец поделился мнением о Москве.
Фото: "СЭ"