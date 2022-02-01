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Мостовой: если сумма выкупа Перейры меньше 10 млн евро, то не вижу никаких проблем. Это то, что нужно "Спартаку"

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой оценил приобретение Кристофера Мартинса Перейры "Спартаком".
Фото: ФК "Спартак"
"Единственное, что немного смущает в трансфере Перейры, — это его сумма выкупа. Я слышал о десяти миллионах евро, но если эта сумма меньше, то не вижу никаких проблем. Перейра — это то, что нужно "Спартаку". Он работяга, боец, очень хорошо цепляется за мяч в середине поля. Перейра неплохой опорный полузащитник", - цитирует Мостового "Чемпионат".

Напомним, о приобретении Мартинса Перейры сообщила пресс-служба красно-белых в последний день трансферного окна. Футболист сборной Люксембурга арендован до конца сезона с правом выкупа. Сообщалось, что за выкуп полузащитника "Спартак" должен будет заплатить около 6,5 млн евро.

Полузащитник Кристофер Мартинс Перейра выступал за "Янг Бойз" с 2019 года. Также он играл за "Лион" и "Труа". В нынешнем сезоне сезоне опорник провел 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился 1 голевой передачей. В составе сборной Люксембурга хавбек сыграл в 49 матчах и забил 1 мяч.





Теги: Мартинс Перейра Мостовой Спартак Российские трансферы
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