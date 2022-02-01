— Хороший вариант для Тулы, и для самого игрока. Деспотович точно усилит "Арсенал". Луценко все-таки не в таком возрасте, чтобы в каждой игре выдерживать темп.
С его приходом в команде появится тактическое разнообразие, что немаловажно, — цитирует Билялетдинова "РБ Спорт".
29-летний Деспотович несколько дней назад расторг контракт с казанским "Рубином" по обоюдному согласию сторон. Сообщалось, что новым клубом сербского нападающего станет тульский "Арсенал", который в нынешнем сезоне идёт на 12-м месте Российской Премьер-лиги.
Деспотович в текущей кампании чемпионата России в девяти матчах забил гол и отдал голевую передачу.
Соня Алендер – девушка Деспотовича, которой не нравится Казань. Она крутила роман с Миранчуком
Ринат Билялетдинов: Деспотович — хороший вариант для "Арсенала", и для самого игрока
Экс-наставник "Рубина" Ринат Билялетдинов прокомментировал возможный переход нападающего Джордже Деспотовича в тульский "Арсенал".
Фото: Getty Images