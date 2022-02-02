Как сообщает источник, сделка между футболистом и уфимцами уже согласована. В ближайшее время ожидается официальное представление игрока.
Напомним, сегодня "Крылья Советов" объявили об уходе Кабутова, который был капитаном команды. В нынешнем сезоне на счету Кабутова 10 матчей в РПЛ и Кубке России, в которых полузащитник не отличался результативными действиями.
Ранее Кабутов выступал за "СКА-Хабаровск", "Луч", "Волгарь", "Ротор" и еще несколько клубов. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего вингера в 700 тысяч евро.
Источник: "Матч ТВ"
Источник: Кабутов перейдет в "Уфу"
Полузащитник Дмитрий Кабутов в ближайшее время присоединится к "Уфе".
Фото: ФК "Крылья Советов"