Источник: Кабутов перейдет в "Уфу"

Полузащитник Дмитрий Кабутов в ближайшее время присоединится к "Уфе".

Фото: ФК "Крылья Советов"





Напомним, сегодня "Крылья Советов" объявили об уходе Кабутова, который был капитаном команды. В нынешнем сезоне на счету Кабутова 10 матчей в РПЛ и Кубке России, в которых полузащитник не отличался результативными действиями.



Ранее Кабутов выступал за "СКА-Хабаровск", "Луч", "Волгарь", "Ротор" и еще несколько клубов. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего вингера в 700 тысяч евро.



Источник: Как сообщает источник, сделка между футболистом и уфимцами уже согласована. В ближайшее время ожидается официальное представление игрока.Напомним, сегодня "Крылья Советов" объявили об уходе Кабутова, который был капитаном команды. В нынешнем сезоне на счету Кабутова 10 матчей в РПЛ и Кубке России, в которых полузащитник не отличался результативными действиями.Ранее Кабутов выступал за "СКА-Хабаровск", "Луч", "Волгарь", "Ротор" и еще несколько клубов. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего вингера в 700 тысяч евро.Источник: "Матч ТВ"