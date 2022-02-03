Агент Тиля не исключил, что футболист может остаться в аренде в "Фейеноорде" еще на сезон

Агент Фулько ван Куперен, представляющий интересы полузащитника Гуса Тиля, прокомментировал информацию о том, что игрок может продолжить выступать за "Фейеноорд" на правах аренды в следующем сезоне.

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"Может ли Гус провести еще один сезон в "Фейеноорде"? Слишком рано это обсуждать. Дальше будет видно", - приводит слова ван Куперена



Полузащитник Гус Тиль в текущем сезоне чемпионата Нидерландов провел 20 матчей, в которых забил 11 голов и стал автором 2 результативных передач. Права на 24-летнего футболиста принадлежат "



Отметим, что в зимнее трансферное окно в аренду в "Фейеноорд" ушел другой игрок "Спартака" - полузащитник Йоррит Хендрикс. Он будет выступать за клуб из Роттердама до лета 2023 года. Ранее технический директор "Фейеноорда" Франк Арнесен заявил, что хотел бы сохранить Тиля в команде."Может ли Гус провести еще один сезон в "Фейеноорде"? Слишком рано это обсуждать. Дальше будет видно", - приводит слова ван Куперена Metaratings Полузащитник Гус Тиль в текущем сезоне чемпионата Нидерландов провел 20 матчей, в которых забил 11 голов и стал автором 2 результативных передач. Права на 24-летнего футболиста принадлежат " Спартаку ". Контракт Тиля с "красно-белыми" рассчитан до июня 2024 года.Отметим, что в зимнее трансферное окно в аренду в "Фейеноорд" ушел другой игрок "Спартака" - полузащитник Йоррит Хендрикс. Он будет выступать за клуб из Роттердама до лета 2023 года.