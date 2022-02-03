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Вайсс рассказал, что мог возглавить "Арсенал", "Урал" или "Краснодар"

Экс-наставник сборной Словакии Владимир Вайсс, ныне возглавляющий "Слован", рассказал, какие у него были варианты работы в России.
Фото: Contributor / Sportsfile / Gettyimages.ru
Вайсс отметил, что в сотрудничестве с ним были заинтересованы три российских клуба. При этом тульский "Арсенал" уже подготовил контракт для подписания, но сделка сорвалась, рассказал тренер. По словам Вайсса, его не отпустили из сборной Грузии, которую он тренировал в то время.

"Звали из Тулы ("Арсенал" - ред.), были разговоры про "Урал" и "Краснодар". С "Арсеналом" серьезно было три или четыре года назад - клуб уже подготовил контракт, но в Грузии меня не отпустили", - сообщил Вайсс.

Напомним, что Вайсс работал в России в 2006-2007 году, когда тренировал "Сатурн".

Источник: Матч ТВ

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Теги: Вайсс
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