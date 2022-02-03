Вайсс рассказал, что мог возглавить "Арсенал", "Урал" или "Краснодар"

Экс-наставник сборной Словакии Владимир Вайсс, ныне возглавляющий "Слован", рассказал, какие у него были варианты работы в России.

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