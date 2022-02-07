Джикия высказался о целях "Спартака" на вторую часть сезона

Джикия заявил, что ему бы хотелось, чтобы игра "Спартака" была более стабильной по сравнению с первой частью нынешнего сезона. По словам защитника "красно-белых", команда должна попасть в еврокубки через чемпионат.
"Надо быть как можно выше и набрать максимальное количество очков" - банальные слова. Мне бы хотелось, чтобы у "Спартака" стабилизировалась игра. Мы обязаны цепляться за прямую путевку в еврокубки. А в Лиге Европы, учитывая, что мы уже здесь наворотили, будем выжимать максимум и цепляться до конца", - сказал Джикия.
Напомним, что "Спартак" вышел в 1/8 финала Лиги Европы, заняв первое место в группе с "Лестером", "Наполи" и "Легией". В российской Премьер-Лиге "красно-белые" занимают девятое место по итогам 18 туров. В активе команды 23 набранных очка.
Источник: Чемпионат
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Фото: "Чемпионат"