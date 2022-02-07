По данным источника, грозненский клуб уже начал переговоры с подмосковным клубом относительно трансфера футболиста. Отмечается, что в игроке лично заинтересован главный тренер "Ахмата" Андрей Талалаев. Он знаком с Трошечкиным по работе в "Химках". Именно Талалаев приглашал игрока в подмосковную команду.
Полузащитник Александр Трошечкин выступает за "Химки" с лета 2019 года. В текущем сезоне 25-летний футболист провел 15 матчей в РПЛ, в которых забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Контракт Трошечкина с химчанами рассчитан до лета 2023 года. Портал transfermarkt оценивает его стоимость в 1,2 млн евро.
"Ахмат" в таблице РПЛ занимает 7-е место, набрав в 18 матчах 27 очков.
Источник: Metaratings
СМИ: "Ахмат" ведет переговоры с "Химками" по Трошечкину
"Ахмат" интересуется полузащитником "Химок" Александром Трошечкиным.
Фото: РПЛ