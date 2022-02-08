Напомним, что фанатские объединения всех клубов РПЛ, за исключением "Ахмата", объявили о бойкоте матчей, пока введение паспорта болельщика не будет отменено.
"Безусловно, РФС, РПЛ и клубы заинтересованы в том, чтобы на российских стадионах всегда собирались полные трибуны. Карточка болельщика позволит организаторам игр быть уверенными в том, что все необходимые меры по обеспечению безопасности были приняты, а самим зрителям в перспективе даст дополнительные преимущества.
Аудитория трибун на самом деле не так однородна - где-то организованных болельщиков, о которых вы говорите, больше, где-то меньше. И мы не хотим, чтобы кто-то уходил со стадионов в принципе", - цитирует Дюкова Чемпионат.
Законопроект о паспорте болельщика (Fan ID) в трех чтениях был принят Государственной Думой и одобрен в Совете Федерации. 30 декабря 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон о Fan ID. Закон должен вступить в силу с 1 июня 2022 года. Предполагается, что оформить паспорт болельщика можно будет через портал Госуслуг. В Fan ID будет отражена история действий их обладателей на спортивных мероприятиях.
Также сообщалось, что не только болельщикам, но и игрокам, тренерам и всему персоналу клубом РПЛ надо будет оформлять Fan ID.
Дюков: Fan ID - это идентификационная карточка, по сути - просто номер
Президент РФС отреагировал на желание фанатов бойкотировать матчи РПЛ из-за Fan ID
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков отреагировал на информацию о бойкоте болельщиками матчей РПЛ из-за введения Fan ID.
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