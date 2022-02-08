Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Вест Хэм
1 - 0 1 0
УотфордЗавершен
Ньюкасл
3 - 1 3 1
ЭвертонЗавершен
Бернли
1 - 1 1 1
Манчестер ЮнайтедЗавершен

Кубок Италии

Новости
Интер
2 - 0 2 0
РомаЗавершен

Кубок Франции

Новости
Монако
2 - 0 2 0
АмьенЗавершен

Товарищеские матчи. Клубы

Спартак
3 - 1 3 1
УралЗавершен
Сделать ставку

Лисакович: Рангник брал слово после тренера, высказывал мнение, поддерживал команду. Его уход - шок

Бывший нападающий "Локомотива" Виталий Лисакович рассказал о том, как в московской команде отреагировали на уход директора по спорту и развитию Ральфа Рангника.
Фото: Getty images
С июля 2021 года Рангник был руководителем по спорту и развитию "Локомотива". В ноябре прошлого года немец возглавил "Манчестер Юнайтед". Английский клуб он будет тренировать до конца сезона.

"Реакция команды на приход Рангника? Пришел такой статусный менеджер, руководство его представило. Мы удивились, честно скажу: как такой большой человек приехал в Россию? Все удивились, когда он ушел в "МЮ". Это просто шок был. Все для него делалось, под его видение, а он ушел. Но у него и выбора не было.

После матчей он высказывал свое мнение, всегда поддерживал команду. Он выступал после тренера, брал слово и подсказывал, четко поддерживал нас", - приводит слова Лисаковича "СЭ".

Ральф Рангник работал главным тренером в ряде немецких клубов, последним из которых в периоды с 2015 по 2016 год и с 2018 по 2019 год был "РБ Лейпциг".

"Локомотив" в турнирной таблице чемпионата России занимает 6-е место. Подопечные Гисдоля в 18 матчах набрали 28 очков. Первый официальный матч в 2022 году "Локомотив" проведет 27 февраля - в гостях москвичи встретятся с "Краснодаром".

Лисакович рассказал, почему решил перейти из "Локомотива" в "Рубин"


Теги: Лисакович Рангник Локомотив
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Радимов: если отталкиваться от последних результатов "Бетиса", то у "Зенита" нет шансов
Тренер "Байера": Азмун наберет форму через 3-4 недели
Эджуке считает, что ЦСКА способен конкурировать с "Зенитом", "Динамо" и "Сочи" в РПЛ
Лисакович: Рангник брал слово после тренера, высказывал мнение, поддерживал команду. Его уход - шок
Источник: ЦСКА и "Сан-Лоренсо" договорились об аренде Гайча за 1 млн долларов
Малафеев: не думаю, что "Зениту" зимой надо брать вратаря, у Одоевского хорошие перспективы
Нападающий "Спартака" Николсон прокомментировал дебютный гол за московский клуб 1
Лисакович рассказал, почему решил перейти из "Локомотива" в "Рубин"
"Динамо" на сборе в Турции сыграет против "Алании"
Марио Фернандес назвал гол в ворота Хорватии самым запоминающимся в карьере
Президент РФС отреагировал на желание фанатов бойкотировать матчи РПЛ из-за Fan ID 3
"Палмейрас" обыграл "Аль-Ахли" и вышел в финал клубного чемпионата мира
Ваноли: счастлив, что в "Спартаке" есть такие нападающие, как Соболев и Николсон
Б. Игнатьев: "Урал" для "Спартака" не тот соперник, на котором есть смысл проверять свои возможности 1 эксклюзив
Вратарь "Локомотива" Гильерме приступил к тренировкам на поле (видео)
"Спартак" завтра проведет товарищеский матч против "Ливы" из Абу-Даби 6
Дюков: Fan ID - это идентификационная карточка 19
Ваноли: результат сейчас не так важен. Мы строим игру - вот что главное 2
Дзагоев: с "Норшелланном" за ЦСКА играл не Набабкин, а Пирло
УЕФА расследует поведение украинских фанатов во время матча ЧЕ по мини-футболу с Россией 7
Понсе прокомментировал переход из "Спартака" в "Эльче"
Дзагоев: со мной все в порядке. Была обычная простуда, пришлось пропустить три дня 1
Мешков будет руководить подготовкой судей в Академии РФС 1
Семенов: я был горд тем, что жена поддержала меня, когда больше никто в России этого не сделал 4
Спортивный директор "Рубина": Хвичей интересовались топ-клубы из Бундеслиги и АПЛ 1
Смородская: думаю, карьера Кокорина закончена 3
В "Базеле" допускают, что могут выкупить контракт Чалова у ЦСКА 5
Первая победа при Ваноли и первый гол Николсона. "Спартак" разобрался с "Уралом" 2
Яровинский: все бразильцы "Зенита" - хорошие игроки, но лучший футболист по системе "гол+пас" в РПЛ - Дзюба 3
Источник: обсуждается вопрос упразднения переходных матчей между РПЛ и ФНЛ 7
Все новости
-