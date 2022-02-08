Лисакович: Рангник брал слово после тренера, высказывал мнение, поддерживал команду. Его уход - шок

С июля 2021 года Рангник был руководителем по спорту и развитию "Локомотива". В ноябре прошлого года немец возглавил "Манчестер Юнайтед". Английский клуб он будет тренировать до конца сезона.
"Реакция команды на приход Рангника? Пришел такой статусный менеджер, руководство его представило. Мы удивились, честно скажу: как такой большой человек приехал в Россию? Все удивились, когда он ушел в "МЮ". Это просто шок был. Все для него делалось, под его видение, а он ушел. Но у него и выбора не было.
После матчей он высказывал свое мнение, всегда поддерживал команду. Он выступал после тренера, брал слово и подсказывал, четко поддерживал нас", - приводит слова Лисаковича "СЭ".
Ральф Рангник работал главным тренером в ряде немецких клубов, последним из которых в периоды с 2015 по 2016 год и с 2018 по 2019 год был "РБ Лейпциг".
"Локомотив" в турнирной таблице чемпионата России занимает 6-е место. Подопечные Гисдоля в 18 матчах набрали 28 очков. Первый официальный матч в 2022 году "Локомотив" проведет 27 февраля - в гостях москвичи встретятся с "Краснодаром".
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