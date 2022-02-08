Лисакович: в "Локомотиве" меня впечатлил Чорлука. Когда он был в команде, было легко

Нападающий "Рубина" Виталий Лисакович ответил на вопрос о том, кто произвел на него наибольшее впечатление за время выступлений в "Локомотиве".

Фото: "Локомотив"