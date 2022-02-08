Лисакович: в "Локомотиве" меня впечатлил Чорлука. Когда он был в команде, было легко

Лисакович, в частности, выделил Ведрана Чорлуку, покинувшего "Локомотив" по окончании минувшего сезона. Напомним, что хорватский защитник решил завершить карьеру.
"Кто произвел на меня впечатление в "Локомотиве"? Чорлука. Чем? Да всем. Это невозможно объяснить словами. Человек знает всё: он менял темп игры. Надо быстрее или медленнее - пожалуйста, он любой пас тебе отдаст. Через игрока надо - отдаст, или через зону - тоже сделает. Такой игрок на опыте! Когда он был в команде, было легко", - рассказал Лисакович.
Напомним, что Лисакович перешел из "Локомотива" в "Рубин" в минувшем месяце. Контракт белорусского форварда с казанским клубом рассчитан на три с половиной года.
Источник: Спорт-Экспресс
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Нападающий "Рубина" Виталий Лисакович ответил на вопрос о том, кто произвел на него наибольшее впечатление за время выступлений в "Локомотиве".
Фото: "Локомотив"