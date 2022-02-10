Тиль, являющийся игроком "Спартака", проводит нынешний сезон в "Фейеноорде" на правах аренды. При этом ранее стало известно, что он может продолжить карьеру в Италии. Сообщалось, что в услугах хавбека заинтересована "Аталанта".
По мнению Никифорова, Тиль вряд ли захочет возвращаться в "Спартак". Голландский футболист предпочтет переход в "Аталанту" продолжению карьеры в московском клубе, считает бывший футболист "красно-белых".
"Нужно ли "Спартаку" возвращать Тиля? Думаю, что он сам не вернется. Если у него будет возможность уйти в "Аталанту", о чем сейчас говорят, наверняка он выберет итальянский клуб и его менеджер будет решать вопрос, чтобы он уехал именно туда. Конечно, все будет зависеть от "Спартака", если они конкретно захотят его вернуть и будут настаивать, тогда ему придется вернуться", - сказал Никифоров.
Источник: РБ Спорт
Никифоров: если у Тиля будет возможность уйти в "Аталанту", наверняка он предпочтет итальянский клуб "Спартаку"
Экс-игрок "Спартака" Юрий Никифоров высказался о возможном возвращении полузащитника Гуся Тиля в московский клуб.
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