В "Спартаке" прокомментировали информацию об обращении Газизова в РПЛ из-за высказывания Федуна

В "Спартаке" прокомментировали данные о том, что бывший гендиректор клуба Шамиль Газизов обратился к руководству РПЛ по поводу высказывания владельца "красно-белых" Леонида Федуна.

Фото: "Спартак"





Напомним, ранее сообщалось, что Газизов попросил руководство РПЛ рассмотреть высказывание Федуна. Владелец "Спартака" сделал публичное заявление, в котором поставил под сомнение профессиональные качества Газизова. По мнению бывшего гендиректора "красно-белых", слова Федуна нанесли ущерб его деловой репутации.



Отметим, что Газизов работал генеральным директором "Спартака" с июля по декабрь 2020 года. Сейчас он является гендиректором "Уфы".



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Газизов попросил РПЛ наказать Федуна за высказывание в его адрес "Действительно такое обращение поступило. Готовим ответ в установленном порядке", - заявили в пресс-службе " Спартака ".Напомним, ранее сообщалось, что Газизов попросил руководство РПЛ рассмотреть высказывание Федуна. Владелец "Спартака" сделал публичное заявление, в котором поставил под сомнение профессиональные качества Газизова. По мнению бывшего гендиректора "красно-белых", слова Федуна нанесли ущерб его деловой репутации.Отметим, что Газизов работал генеральным директором "Спартака" с июля по декабрь 2020 года. Сейчас он является гендиректором "Уфы".Источник: Чемпионат