По сведениям источника, представители турецкого клуба уже выходили на агента Горшкова. При этом отмечается, что "Галатасарай" пока не делал официального предложения самарскому клубу.
Горшков является воспитанником академии "Чертаново". Он выступает за "Крылья" с 2020-го года. В нынешнем сезоне он провел 19 матчей за самарцев в РПЛ и Кубке России, в которых отметился тремя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 1,2 млн евро. Его контракт с клубом действует до лета 2023-го года.
"Крылья Советов" после 18 туров занимают восьмое место в РПЛ. В активе команды Игоря Осинькина 27 набранных очков.
Источник: "РБ Спорт"
Источник: "Галатасарай" заинтересован в защитнике "Крыльев" Горшкове
Защитник "Крыльев Советов" Юрий Горшков попал в сферу интересов турецкого "Галатасарая".
Фото: ФК "Крылья Советов"