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Онопко: атака "Локомотива" без Смолова? В ней теперь на первых ролях Кухта

Тренер сборной России Виктор Онопко высказался о чешском форварде Яне Кухте, перешедшем в "Локомотив" в зимнее трансферное окно.
Фото: "Локомотив"
Онопко отметил, что Кухта играет ведущую роль в нападении "Локомотива", а также рассказал о сильных сторонах в игре чеха.

"Как в отсутствие Смолова смотрится атака "Локомотива"? В ней теперь на первых ролях форвард сборной Чехии Кухта, который пока ни в одном контрольном матче не уходил с поля без гола. <...> Для защитников чех неудобен умением неожиданно открываться, хорош на "втором этаже", непредсказуем на острие", - заявил Онопко.

Напомним, что в январе Кухта перебрался в "Локомотив" из "Славии". Чешский нападающий и московский клуб подписали контракт на 4,5 года. Форвард Федор Смолов в январе перешел из "Локо" в "Динамо".

Источник: Спорт-Экспресс


Теги: Кухта Локомотив Онопко
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