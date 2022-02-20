Напомним, Канунников получил травму еще в 2019-м году. После этого форвард вернулся в строй, но у него случилось обострение повреждения. Последний раз он выходил на поле в апреле 2021-го года, когда самарцы еще выступали в ФНЛ.
По данным источника, сейчас Канунников постепенно набирает форму, но самарцы сомневаются, что он сможет вернуться на прежний уровень, поэтому скорее всего летом он покинет "Крылья", когда истечет срок его контракта с клубом.
После 18 туров "Крылья Советов" занимают восьмое место в турнирной таблице. В активе команды Игоря Осинькина 27 набранных очков.
Источник: "РБ Спорт"
Источник: "Крылья Советов" не будут продлевать контракт с Канунниковым. Из-за травмы он не играл с апреля 2021-го
Нападающий "Крыльев Советов" Максим Канунников скорее всего покинет клуб.
Фото: ФК "Крылья Советов"