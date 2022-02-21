Сегодня, 21 февраля, ЦСКА и "Эвертон" завершили оформление перехода ивуарийского опорного полузащитника Жана-Филиппа Гбамена. Футболист будет выступать за красно-синих на правах аренды до окончания сезона-2021/22.
"Условия? Бесплатная аренда до конца сезона без права выкупа. ЦСКА будет платить зарплату в полном размере", - цитирует агента Sport24.
Опорный полузащитник Жан-Филипп Гбамен выступает за "Эвертон" с 2019 года. В состав "ирисок" он перешел из "Майнца". В текущем сезоне 26-летний ивуариец провел 5 матчей во всех турнирах, на его счету 1 голевая передача. Контракт Гбамена с "Эвертоном" рассчитан до лета 2024 года. Портал transfermarkt оценивает его стоимость в 10 млн евро.
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Агент Гбамена рассказал о деталях перехода футболиста в ЦСКА
Агент Бернард Коллиньон, представляющий интересы полузащитника "Эвертона" Жана-Филиппа Гбамена, рассказал об обстоятельствах перехода футболиста в ЦСКА.
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