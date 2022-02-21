Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Сельта
0 - 0 0 0
Леванте1 тайм

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Кальяри
1 - 1 1 1
НаполиЗавершен
Болонья
0 - 1 0 1
Специя1 тайм
П1 3.5X 3.2П2 2.1
Сделать ставку

Агент Гбамена рассказал о деталях перехода футболиста в ЦСКА

Агент Бернард Коллиньон, представляющий интересы полузащитника "Эвертона" Жана-Филиппа Гбамена, рассказал об обстоятельствах перехода футболиста в ЦСКА.
Фото: Getty images
Сегодня, 21 февраля, ЦСКА и "Эвертон" завершили оформление перехода ивуарийского опорного полузащитника Жана-Филиппа Гбамена. Футболист будет выступать за красно-синих на правах аренды до окончания сезона-2021/22.

"Условия? Бесплатная аренда до конца сезона без права выкупа. ЦСКА будет платить зарплату в полном размере", - цитирует агента Sport24.

Опорный полузащитник Жан-Филипп Гбамен выступает за "Эвертон" с 2019 года. В состав "ирисок" он перешел из "Майнца". В текущем сезоне 26-летний ивуариец провел 5 матчей во всех турнирах, на его счету 1 голевая передача. Контракт Гбамена с "Эвертоном" рассчитан до лета 2024 года. Портал transfermarkt оценивает его стоимость в 10 млн евро.

"Одобрено Вернблумом". Экс-игрок ЦСКА дал добро на переход Гбамена (видео)


Теги: Гбамен ЦСКА Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Полузащитник "Баварии" Мюллер заразился коронавирусом
СМИ: "Спартак" выкупил Чернова и отдал Гапонова в аренду в "Крылья Советов" 2
Агент полузащитника "Лестера" Менди прокомментировал информацию об интересе к футболисту со стороны ЦСКА
Кристофер Мартинс: могу гарантировать болельщикам "Спартака", что буду отдавать всего себя на поле
Грушевский отреагировал на переход Гбамена в ЦСКА 3
"На поле я действительно действую агрессивно". Кристофер Мартинс рассказал о своем стиле игры
Защитник БАТЭ Супранович будет выступать за "Зенит-2" на правах аренды до конца сезона
Агент Гбамена рассказал о деталях перехода футболиста в ЦСКА
"Рубин" отдал в аренду трех футболистов
"Одобрено Вернблумом". Экс-игрок ЦСКА дал добро на переход Гбамена (видео) 6
Официально: Гбамен на правах аренды перешел в ЦСКА 3
Кристофер Мартинс рассказал, как прошли переговоры о переходе в "Спартак"
"Аль-Садд" под руководством Хави Грасии стал чемпионом Катара
СМИ: болельщики без Fan ID будут передаваться полиции. Билеты аннулируют без возмещения стоимости 12
Группа клубов РПЛ намерена инициировать внеочередное общее собрание по лимиту
Аллегри высказался о предстоящем матче "Ювентуса" с "Вильярреалом" в Лиге чемпионов
Тухель: "Челси" - не самое простое место в мире для нападающих
Каррера: в РПЛ очень мало работают над тактикой 2
Фред: Рангник - топ-тренер. Он пришел, чтобы помочь "МЮ" 2
"Рубин" обыграл "Тобол" в товарищеском матче
Неймар: вопрос проведения ЧМ раз в два года стоило поднимать, когда я был моложе. У нас было бы больше шансов на победу 1
Раскрыты подробности планируемого налога на легионеров в РПЛ 5
Тухель: не время смеяться над Лукаку. Мы будем его защищать 3
Источник: РФС обсудит вариант с увеличением числа легионеров в заявке клубов РПЛ до 13 человек
Баженов - о новом логотипе "Спартака": я больше смотрю на игру. Серьезного внимания не обращаю
"Базель" Чалова объявил об увольнении главного тренера 3
Семин: Валиевой надо продолжать работать! Ей нужно забыть это недоразумение 2
Терюшков: наверное, трансферная кампания "Химок" завершена. Предложений по Лантратову нет
Венгер может занять пост спортивного директора "ПСЖ"
Украинский защитник "Локо" Мампасси не будет считаться легионером в чемпионате России 3
Все новости
-