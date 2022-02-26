"Мы сегодня выиграем. Счет? 3:0, думаю. Остаюсь ли я в России? Да, конечно", - цитирует Кофрие Sport24.
Напомним, сам защитник пропускает встречу из-за дисквалификации. Бельгийца удалили с поля на последних минутах матча 18-го тура против "Сочи" (0:3).
Встреча между "Спартаком" и ЦСКА пройдет на "Открытие Арене". Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по Москве. Арбитром встречи выступает Виталий Мешков.
После 18 туров "Спартак" занимает девятое место в РПЛ, набрав 23 очка. Этот матч станет дебютным для нового главного тренера "Спартака" Паоло Ваноли. ЦСКА ушел на зимнюю паузу в РПЛ на четвертой строчке в турнирной таблице. Команда Алексея Березуцкого набрала 30 очков в 18 турах.
Кофрие: думаю, "Спартак" выиграет у ЦСКА со счетом 3:0
Фото: ФК "Спартак"