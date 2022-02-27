- Для первой игры после возобновления чемпионата очень приличный уровень, большие скорости. Мне понравился матч. Игра была равной, но ЦСКА реализовал стандарт, лучше атаковал и заслуженно победил. Понравилась комбинационная игра армейцев и надежная оборона, которая не пропустила. Отмечу у ЦСКА Карраскаля, очень мне понравился. Также нельзя не отметить Языджи и то, как он исполняет стандарты. Его гол просто прекрасен, - передает слова Кузнецова Metaratings.ru.
Матч 19 тура Российской премьер-лиги "Спартак" - ЦСКА завершился победой красно-синих со счетом 2:0. Счет был открыт уже во втором тайме - на 49 минуте встречи турецкий атакующий полузащитник "армейцев" Юсуф Языджи реализовал опасный штрафной красивым ударом в обвод стенки. На 79 минуте игры второй гол забил казахстанский полузащитник Бактиёр Зайнутдинов, завершивший комбинацию с участием Облякова и Эджуке, которую начал сольным проходом другой новичок ЦСКА - колумбийский хавбек Хорхе Карраскаль.
Карраскаль и Языджи сделали разницу, Мартинс и Николсон класса не показали. Оценки игроков за матч «Спартак» – ЦСКА
Кузнецов о матче "Спартак" - ЦСКА: отмечу Карраскаля, очень понравился. Гол Языджи просто прекрасен
Экс-полузащитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов прокомментировал итоги матча своей бывшей команды против "Спартака" в матче 19 тура РПЛ (2:0).
Фото: РПЛ