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Агент Бийола высказался о будущем игрока в ЦСКА

Агент словенского защитника ЦСКА Яки Бийола Роберт Чибеж прокомментировал ситуацию с дальнейшим пребыванием игрока в клубе.
Фото: ПФК ЦСКА
- Несмотря на введенные санкции, ничего не изменилось. Бийол остается игроком ЦСКА, - передает слова Чибежа Sport24.

Ранее стало известно, что министерство финансов США ввело экономические санкции против ПФК ЦСКА и владельца клуба - государственной корпорации ВЭБ.РФ. Причиной этого стало признание независимости Донецкой и Луганской народных республик со стороны Российской Федерации.


Теги: ЦСКА Бийол
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