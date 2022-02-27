- Несмотря на введенные санкции, ничего не изменилось. Бийол остается игроком ЦСКА, - передает слова Чибежа Sport24.
Ранее стало известно, что министерство финансов США ввело экономические санкции против ПФК ЦСКА и владельца клуба - государственной корпорации ВЭБ.РФ. Причиной этого стало признание независимости Донецкой и Луганской народных республик со стороны Российской Федерации.
Агент Бийола высказался о будущем игрока в ЦСКА
Агент словенского защитника ЦСКА Яки Бийола Роберт Чибеж прокомментировал ситуацию с дальнейшим пребыванием игрока в клубе.
Фото: ПФК ЦСКА