Иванов: не можем заставить Годзюра и Кулакова играть в такой ситуации

Президент "Урала" Григорий Иванов объяснил отсутствие ключевых футболистов в заявке на матч с "Нижним Новгородом".

Фото: "СЭ"





"Годзюра и Кулакова не было по этим же причинам. Мы не можем заставить футболистов играть в такой ситуации. В Екатеринбурге ли они? Да, они с командой", - цитирует Иванова



"Урал" в итоге уступил "Нижнему Новгороду" с минимальным счетом - 0:1. Единственный гол забил Калинский. При этом в составе екатеринбуржцев случилось сразу два удаления - на 55-й минуте вторую желтую карточку получил Колесниченко, а на 78-й арбитр показал прямую красную Гогличидзе.



В итоге "Урал" занимает 12-е место после 19 туров. В активе команды Игоря Шалимова 19 очков. Напомним, 26 февраля " Урал " играл с "Нижним Новгородом". В заявке команды не оказалось голкипера Ярослава Годзюра и защитника Дениса Кулакова. Ранее матч " Динамо " с "Химками" пропускали тренер Андрей Воронин и защитник Иван Ордец."Годзюра и Кулакова не было по этим же причинам. Мы не можем заставить футболистов играть в такой ситуации. В Екатеринбурге ли они? Да, они с командой", - цитирует Иванова "РБ Спорт" "Урал" в итоге уступил "Нижнему Новгороду" с минимальным счетом - 0:1. Единственный гол забил Калинский. При этом в составе екатеринбуржцев случилось сразу два удаления - на 55-й минуте вторую желтую карточку получил Колесниченко, а на 78-й арбитр показал прямую красную Гогличидзе.В итоге "Урал" занимает 12-е место после 19 туров. В активе команды Игоря Шалимова 19 очков.