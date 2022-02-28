"Какое отношение имеет "Спартак" к политике? В команде больше половины игроков — граждане других стран. Как минимум несправедливо лишать их участия в Лиге Европы. Доводов и аргументов этому нет. Это несправедливо", - цитирует Свищева Sport24.
Напомним, сегодня немецкие СМИ сообщили, что "Спартак" будет исключен из текущего розыгрыша Лиги Европы. "РБ Лейпциг" автоматически попадет в 1/4 финала турнира, поскольку красно-белым будут засчитаны технические поражения.
Ранее УЕФА запретил российским командам выступать на домашних стадионах в турнирах под эгидой организации. В связи с этим "Спартак" не может провести матч с "Лейпцигом" на домашнем стадионе.
Свищев: в "Спартаке" больше половины игроков - граждане других стран. Какое отношение клуб имеет к политике?
Депутат Госдумы Дмитрий Свищев поделился мнением о возможном исключении "Спартака" из Лиги Европы этого сезона.
Фото: РИА Новости