Аджоев: в "Арсенале" все идеально, тренеры и легионеры на месте

Президент тульского "Арсенала" Гурам Аджоев заверил, что никто из иностранных тренеров и футболистов клуба не изъявил желание покинуть российский клуб.

Фото: РИА Новости





"Команда готовится к матчу в Кубке, с тренером и иностранцами у нас все идеально, все на месте", - сказал Аджоев.



Завтра, 2 марта, "



26 февраля "оружейники" уступили "Сочи" в гостевом матче 19-го тура Российской Премьер-лиги (0:2). В таблице РПЛ "Арсенал" занимает 13-е место, имея в своем активе 19 очков.



Напомним, сегодня "



Источник: Главным тренером клуба является Миодраг Божович."Команда готовится к матчу в Кубке, с тренером и иностранцами у нас все идеально, все на месте", - сказал Аджоев.Завтра, 2 марта, " Арсенал " в гостях сыграет против владикавказской "Алании" в рамках 1/8 финала Кубка России. Стартовый свисток в этом матче прозвучит в 16:00 мск.26 февраля "оружейники" уступили "Сочи" в гостевом матче 19-го тура Российской Премьер-лиги (0:2). В таблице РПЛ "Арсенал" занимает 13-е место, имея в своем активе 19 очков.Напомним, сегодня " Локомотив " объявил об уходе с поста главного тренера немецкого специалиста Маркуса Гисдоля.Источник: Матч ТВ