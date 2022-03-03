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Ваноли: в следующий раз я выпущу 11 Бакаевых

Главный тренер "Спартака" Паоло Ваноли ответил на вопрос о полузащитнике Зелимхане Бакаеве.
Фото: Getty Images
— В прошлый раз вы спросили, почему я не выпустил Бакаева, в этот раз — почему заменил. В следующий раз я выпущу 11 Бакаевых, — цитирует Ваноли Sport24.

Итальянский специалист Паоло Ваноли возглавил московский клуб в декабре 2021 года. В первом матче под руководством Ваноли "Спартак" в 19-м туре Российской Премьер-Лиги проиграл дома ЦСКА (0:2). В 1/8 финала Кубка России "Спартак" переиграл "Кубань" (6:1).

"Спартак" впервые победил в официальном матче при Ваноли


Теги: Спартак Бакаев Ваноли
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