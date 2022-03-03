— Мы с Ловреном на связи. Но он пока не может работать в группе или на футбольном поле. Мы предоставили ему возможность тренироваться у себя. Разговоры о том, что он хочет уйти — неправда, — цитирует Семака Sport24.
32-летний Ловрен стал игроком российского клуба летом 2020 года, перейдя из "Ливерпуля". В нынешнем сезоне защитник из Хорватии принял участие в 19 матчах во всех турнирах, не отметившись голевыми действиями. Его контракт с клубом из России истекает в 2023 году.
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Семак: разговоры о том, что Ловрен хочет уйти — неправда
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал положение защитника Деяна Ловрена в клубе.
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