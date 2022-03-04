"Информация об интересе к Юсуфу со стороны "Трабзонспора" не соответствует действительности. Юсуф не задумывается о смене клуба, он счастлив в ЦСКА и его главная цель – быть максимально полезным армейскому клубу", - цитирует Чебеджи "Metaratings".
Полузащитник Юсуф Языджи перешел из "Лилля" в ЦСКА на правах аренды до конца сезона. Арендное соглашение предусматривает опцию выкупа трансфера футболиста.
Он дебютировал за красно-синих в московском дерби со "Спартаком", в котором сразу отметился голом. Турецкий полузащитник забил прямым ударом со штрафного.
ЦСКА после 19 туров занимает четвертое место в РПЛ. В активе команды Алексея Березуцкого 33 набранных очка.
Агент Языджи: Юсуф не задумывается о смене клуба, он счастлив в ЦСКА
Агент Адам Чебеджи, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, рассказал, что его клиент не планирует менять клуб.
Фото: ПФК ЦСКА