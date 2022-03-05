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Осасуна
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Удинезе
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Рома
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Кальяри
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Бохум
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Вольфсбург
0 - 0 0 0
Унион1 тайм
Герта
0 - 0 0 0
Айнтрахт1 тайм
Бавария
0 - 0 0 0
Байер1 тайм
РБ Лейпциг
0 - 0 0 0
Фрайбург1 тайм
Штутгарт
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Боруссия МНе начат
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Ланс
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БрестНе начат
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Ницца
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ПСЖНе начат
П1 4.4X 4П2 1.78
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Бруно Фукс не собирается уходить из ЦСКА

Защитник ЦСКА Бруно Фукс не планирует покидать московский клуб на фоне отъезда легионеров из других российских команд.
Фото: РПЛ
Об этом сообщил агент футболиста Стефано Кастанья.

"Нет-нет, не собирается. У Бруно все в порядке, он останется в ЦСКА", - сказал агент.

Защитник Бруно Фукс перешел в ЦСКА летом 2020 года из "Интернасьонала" за 8 млн евро. Контракт бразильца с "армейцами" рассчитан до 30 июня 2025 года. В текущем сезоне 22-летний футболист провел 3 матча в РПЛ и 2 игры в рамках Кубка России, результативными действиями не отметился. Всего за ЦСКА Фукс сыграл в 6 матчах.

Ранее РПЛ покинули два немецких тренера - Маркус Гисдоль и Даниэль Фарке. Сегодня "Краснодар" объявил о расторжении контракта с полузащитником Виктором Классоном, еще с 7 легионерами "быков" были приостановлены контракты.

Источник: РБ Спорт


Теги: ЦСКА Бруно Фукс
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