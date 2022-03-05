Об этом сообщил агент футболиста Стефано Кастанья.
"Нет-нет, не собирается. У Бруно все в порядке, он останется в ЦСКА", - сказал агент.
Защитник Бруно Фукс перешел в ЦСКА летом 2020 года из "Интернасьонала" за 8 млн евро. Контракт бразильца с "армейцами" рассчитан до 30 июня 2025 года. В текущем сезоне 22-летний футболист провел 3 матча в РПЛ и 2 игры в рамках Кубка России, результативными действиями не отметился. Всего за ЦСКА Фукс сыграл в 6 матчах.
Ранее РПЛ покинули два немецких тренера - Маркус Гисдоль и Даниэль Фарке. Сегодня "Краснодар" объявил о расторжении контракта с полузащитником Виктором Классоном, еще с 7 легионерами "быков" были приостановлены контракты.
Источник: РБ Спорт
Бруно Фукс не собирается уходить из ЦСКА
Защитник ЦСКА Бруно Фукс не планирует покидать московский клуб на фоне отъезда легионеров из других российских команд.
Фото: РПЛ