Сергей Иванов: не верю в снятие бана с российского спорта в краткосрочной перспективе

Специальный представитель президента России Сергей Иванов высказался о ситуации с масштабным исключением российских спортсменов из международных соревнований.

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Ранее стало известно, что международные федерации по большинству значимых видов спорта приняли политическое решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований. В частности, УЕФА объявил об исключении московского " - Для того, чтобы у российского спорта были перспективы, с него должны снять бан. В краткосрочной перспективе я в это не верю. У нас сейчас освободились огромные деньги: во многих видах спорта либо разорваны контракты, либо владельцы не платят деньги отвалившимся игрокам. Остаются большие деньги, которые можно и нужно использовать для подготовки российской молодежи. И нужно вкладывать бюджетные деньги в любительский спорт, а не в профессиональный, - цитирует Иванова " Чемпионат ".Ранее стало известно, что международные федерации по большинству значимых видов спорта приняли политическое решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований. В частности, УЕФА объявил об исключении московского " Спартака " - единственного остававшегося представителя Российской Федерации в еврокубках - из Лиги Европы, а ФИФА - об отстранении сборной России от стыковых матчей за право выхода на Чемпионат мира-2022, который должен пройти в ноябре-декабре нынешнего года в Катаре.