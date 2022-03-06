— Что получилось, а что нет? Второй тайм замечательный. И "спасибо" Карасеву за удаление, — приводит слова Степашина "РБ Спорт".
"Спартак" и "Динамо" провели матч в рамках 20-го тура Российской Премьер-Лиги. Команда Паоло Ваноли одержала победу со счётом 2:0, а на 45+3 минуте был удалён защитник бело-голубых Гильермо Варела. Уругвайский защитник получил вторую жёлтую карточку.
Быстров: о каком чемпионстве можно говорить, когда игрок "Динамо" за 4 минуты получает 2 глупые желтые карточки?
Шварц: у нас были моменты, но нам немного не повезло. Благодарен ребятам за то, что они бились до конца
"Спасибо" Карасеву за удаление". В "Динамо" раскритиковали работу арбитра в матче со "Спартаком"
Член совета директоров "Динамо" Сергей Степашин прокомментировал работу арбитра Сергея Карасёва в матче 20-го тура РПЛ со "Спартаком" (0:2).
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