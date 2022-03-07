"Микротравма у Юрия есть. Посмотрим на результаты дополнительных исследований. Пока неизвестно, сможет ли он принять участие в следующих играх. По тренировкам тоже понимания пока нет, сегодня футболисты отдыхают", - цитирует Терюшкова "СЭ".
Напомним, Жирков в последнем туре вышел на поле в стартовом составе против "Локомотива", но был заменен из-за повреждения уже на 34-й минуте.
"Химки" объявили о подписании Жиркова 12 января. До этого футболист с июля прошлого года находился в статусе свободного агента. До этого Жирков выступал за "Зенит", "Динамо", "Анжи", "Челси" и ЦСКА. В августе этого года Жиркову исполняется 39 лет.
Терюшков: у Жиркова есть микротравма. Неизвестно, сможет ли он принять участие в следующих играх
Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков рассказал о состоянии Юрия Жиркова, получившего повреждение в матче с "Локомотивом" (2:3).
Фото: ФК "Химки"